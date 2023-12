Ecco il 'De Lux', un cioccolatino dedicato a De Luca

Un cioccolatino "ispirato al carattere" del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e non a caso chiamato "De Lux" è stato realizzato, in occasione della manifestazione Salerno Dolcissima, dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, ex presidente nazionale di Cna Agroalimentare. A consegnare il singolare cadeaux al governatore sono stati il presidente di Cna Salerno, Lucio Ronca e il segretario provinciale Simona Paolillo.

Dopo la spiegazione degli ingredienti che lo compongono, "ispirati al carattere del presidente, cioccolato fondente amaro all'esterno come guscio, un ripieno morbido e dolce al pistacchio, color verde militare per le caratteristiche di combattente ed un pizzico di sale per la sua sagacia", i vertici di Cna Salerno hanno ottenuto la promessa di un assaggio.

L'occasione è stata stata utile per rivolgere al presidente "una serie di sollecitazioni: una legge quadro sull'artigianato di cui la Campania è priva e l'avvio della seconda edizione della Scuola della Ceramica di Vietri sul Mare programmata e deliberata ma ancora in stand by".



