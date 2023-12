Vento forte, corse aliscafi a singhiozzo nel Golfo di Napoli

Il mare ancora molto mosso nel golfo di Napoli sta provocando la cancellazione di numerosi collegamenti da e per le isole di Procida ed Ischia. A saltare in particolare sono le corse operate con i mezzi veloci, effettuate dai porti di Pozzuoli e Molo Beverello per quelli isolani di Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio.

Sebbene il picco del maltempo sia previsto a metà giornata, con venti da sud - sud ovest che soffieranno anche oltre i 30 nodi, è probabile che anche per il resto della giornata i servizi di collegamenti marittimo per le isole partenopee saranno ancora irregolari e per chi viaggia per mare sarà utile consultare i siti delle compagnie di navigazione per conoscere la regolarità delle corse prescelte per il viaggio.



