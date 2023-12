Scarichi in fogna senza il prefiltraggio, scatta il sequestro

I militari del nucleo carabinieri forestale di Castellammare di Stabia, nell'ambito dei controlli programmati e disposti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, nella città oplontina hanno proceduto al controllo di un'autofficina meccanica.

Secondo i militarii l titolare un 35enne del posto, conduceva l'attività in prossimità del fiume Sarno violando la normativa relativa all'emissione in atmosfera, alla gestione dei rifiuti e soprattutto alla gestione degli scarichi che confluivano direttamente in fogna senza il prefiltraggio di vasche di pretrattamento e disoleazione.

L'uomo è stato denunciato. L'intera attività, con le relative attrezzature, è finita sotto sequestro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA