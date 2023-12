Procuratore minorenni Napoli, si rispetti la Carta di Treviso

"Ai giornalisti chiedo di rispettare la Carta di Treviso. E' vero che il web ha cambiato anche il modo di fare giornalismo perché lì esce di tutto e di più, ma vi deve essere una differenza tra il primo che posta qualcosa sul web e il giornalista". Lo ha detto Maria De Luzenberger, procuratrice al Tribunale per i Minorenni di Napoli nel corso dell'evento 'La devianza minorile: alleanze e sinergie corresponsabili. Politiche, pratiche e comunicazione' al Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

"Il rispetto della Carta di Treviso è estremamente importante. Ultimamente sono molto inquieta e parlo delle bambine di Caivano: ormai tutti sanno chi sono e ne sono state 'ascoltate' le loro vite. La tutela dei minorenni è molto importante perchè i ragazzi vivono di quello che si dice, delle fotografie e dei filmati e di quello che si posta. E sono molto sensibili. Così come sono sensibili gli autori che sono spesso minorenni". L' evento promosso dal progetto 'la mia banda è pop' coinvolge enti di terzo settore, Università Federico II, il ministero della Giustizia minorile con gli Uffici Servizio Sociale minori di Napoli e Salerno e tre scuole. La giornata è accreditata con l'Ordine dei Giornalisti della Campania e quello degli Assistenti sociali per la formazione professionale.





