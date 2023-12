Presepe o albero? installazione a Napoli risolve dilemma

Per celebrare il Natale e meglio l'albero o il presepe? A risolvere il dilemma a Napoli ci ha pensato uno dei maestri dell'arte dei pastori di San Gregorio Armenio che, nella hall Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, ha realizzato l'installazione 'Christmas in the Air' con una scena della Natività inserita in una grotta che ha la forma di una abete alto quattro metri.

Il resto dell'opera, in una sorta di ' presepe diffuso' prende posto in tutto il salone con numerose scene e personaggi della secolare tradizione napoletana.

'' Come ogni anno - spiega all'Ansa l'imprenditore alberghiero Salvatore Naldi - apriamo la hall del nostro albergo ad artisti che ci regalano una loro originale interpretazione dell'albero di Natale ed il lavoro fatto da Marco Ferrigno mantiene viva quella che oramai è una tradizione per il nostro hotel, per i clienti e per inapoletani che potranno ammirare l'opera anche attraverso le grandi vetrate che affacciano sulla strada". E che il Natale sia gia' nell'aria lo ha ricordato anche il suono della zampogna e della ciaramella con cui due zampognari in abiti tradizionali hanno accompagnato l'inaugurazione dell'opera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA