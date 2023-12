'Piedigrotta Bideri 2023', sei giorni di canzoni napoletane

Sei giorni di canzoni napoletane scanditi da esibizioni, incontri di orientamento musicale, pubblicazioni e una lectio dedicata a Caruso, Murolo e Bruni: prenderà il via martedì 5 dicembre Piedigrotta Bideri 2023, manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto Napoli città della Musica.

Curata dalla Fondazione Bideri, l'iniziativa richiama i concorsi musicali ottocenteschi organizzati in occasione della festa di Piedigrotta dagli editori partenopei, su tutti Ferdinando Bideri.

Rinunciando a qualsiasi forma di competizione e nostalgia, di quelle esperienze la manifestazione proporrà una declinazione contemporanea in cui la proposta di nuovi interpreti e brani si accompagnerà ad attività di eduntaiment finalizzate alla pubblicazione di contenuti digitali, utili ad alimentare l'interesse per la canzone classica napoletana e per la sua riproposizione in chiave moderna.

Il primo degli appuntamenti di Piedigrotta Bideri 2023 andrà in scena martedì 5 dicembre all'auditorium Salvo D'Acquisto e vedrà protagonista Eddy Napoli. La prima voce maschile dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore ripercorrerà la sua carriera interpretando alcuni dei tanti classici presenti nel suo repertorio, in primis Luna rossa composta da suo padre Vincenzo De Crescenzo.

Elemento caratterizzante dell'evento sarà l'esibizione di sei interpreti partenopei under 40, che apriranno la serata rivisitando classici della canzone napoletana e presentando brani di propria composizione.

Cristina Cafiero, Pasquale Cirillo, Francesca Fedeli, Fabrizio Mandara, Roberta Minieri e Veronica Simioli comporranno un intrigante spaccato sonoro, in cui soluzioni più tradizionali si alterneranno a rielaborazioni in chiave elettronica, a riletture ispirate ai canoni del teatro canzone oltre che a versioni strumentali.

Presentato da Ida Di Martino con inizio alle ore 21.00, il concerto di martedì 5 dicembre ha fatto registrare il sold out già nelle scorse settimane. Da martedì 12 a venerdì 15 dicembre, invece, nel calendario di Piedigrotta Bideri 2023 si susseguiranno quattro incontri di orientamento allo studio di strumenti tipici della canzone classica napoletana. Pensati come lezioni introduttive, gli incontri saranno ospitati nella sala concerti Napulitanata e vedranno alternarsi il chitarrista Ernesto Nobili, che il 12 dicembre metterà a confronto i diversi approcci all’uso della chitarra, richiamando le figure di grandi virtuosi come Eduardo Caliendo e Mario Gangi; il mandolinista Mauro Squillante, che il 13 dicembre illustrerà storia e tecniche esecutive dello strumento simbolo della canzone napoletana; il fisarmonicista Mimmo Matania, che il 14 dicembre dirà della poco esplorata, ma significativa presenza della fisarmonica nella musica partenopea e, infine, il pianista Pasquale Cirillo, che il 15 dicembre si soffermerà sugli aspetti peculiari dell’accompagnamento pianistico codificato nella corposa produzione di spartiti di canzoni napoletane per piano e voce. Tutti gli incontri di orientamento musicale avranno inizio alle ore 17.00 con partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti. L’ultimo degli appuntamenti di Piedigrotta Bideri 2023 si svolgerà domenica 17 dicembre e vedrà il critico musicale Federico Vacalebre tenere una lectio sul ruolo degli interpreti nella storia della canzone napoletana. In particolare, il critico musicale analizzerà il contributo decisivo dato da Enrico Caruso, Roberto Murolo e Sergio Bruni alla diffusione della musica partenopea, dal successo planetario di ‘O sole mio fino al lancio di brani come Cu ‘mme e Carmela, ormai considerati dei classici sebbene composti a fine Novecento. La lectio di Federico Vacalebre sarà arricchita dagli interventi musicali della cantante Filly Lupo, che riproporrà alcuni dei brani incisi dai tre interpreti, e dalla partecipazione speciale di Adriana Bruni, che ricorderà alcuni aneddoti sul padre Sergio. L’appuntamento si svolgerà nella sala concerti Napulitanata con inizio alle ore 11.30 e ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Snodo cruciale della manifestazione sarà, infine, la diffusione di pubblicazioni digitali incentrate sui contenuti prodotti nel corso dei sei eventi. Piedigrotta Bideri 2023 prenderà la forma di album musicali nonché di podcast e vodcast disponibili gratuitamente online nei giorni successivi al suo svolgimento: sarà questo il modo per richiamare una prassi editoriale a cui le edizioni Bideri diedero un profilo industriale, contribuendo in maniera determinante all’affermazione della canzone napoletana in Italia e nel resto del mondo. Piedigrotta Bideri 2023 è un’iniziativa della Fondazione Bideri promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della musica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA