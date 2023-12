Nel Sannio 'La Via dei Presepi' anche per recuperare la memoria

(di Angelo Cerulo) La fase preparatoria é cominciata quasi in sordina ma ora, anche grazie ai social, sta coinvolgendo sempre più persone oltre ad artisti e appassionati: è l'iniziativa 'La Via dei Presepi e l'Accensione dell'Albero' in programma a Vitulano (Benevento), dall'8 al 9 dicembre prossimi, un modo, annunciano gli organizzatori - Il Circolo Sociale per la Terza Età in collaborazione con il Comune sannita - per ridare vita e rilanciare la centrale Via Roma, una volta animata da tante botteghe commerciali e artigiane.

In campo - spiegano Ornella Botte e Marisa Fusco, fra le animatrici dell'evento - vi saranno 24 espositori (ma il numero è destinato a crescere) con una quarantina di presepi in 12 botteghe. "Sono coinvolti artisti veri e propri, come i vitulanesi Mariano Goglia e Fernando Cusano, ma anche diversi hobbisti, artigiani e artisti della Valle Vitulanese e della provincia come Daria Bollo, tutti insieme per dare nuova linfa al territorio e un po' di speranza di rinascita" spiega Botte. "E' un'emozione che mi è venuta dall'intimo - aggiunge Fusco - vi saranno rappresentazioni scenografiche piccole e grandi come il presepe 'metropolitano' o come il presepe del 'mondo' o quello fatto con il laser". "E' molto bello vedere in questi giorni di preparazione all'evento Via Roma rinata - evidenzia Enza D'Afflitto, presidente del Circolo Sociale per la Terza Età (una novantina gli aderenti) - si tratta di un'iniziativa molto positiva pure per riaprire il discorso sulla valorizzazione dell'artigianato che deve coinvolgere anche i giovani".

Insieme con 'La Via dei Presepi', la sera dell'Immacolata ci sarà l''accensione dell'albero in Piazza San Menna: "Un albero arricchito dai lavori a uncinetto con le 'mattonelle colorate' frutto del lavoro di tante persone che, come lo scorso anno, hanno voluto dare il loro contributo. Sono coinvolti anche i bambini che la sera dell'Immacolata si esibiranno in canti natalizi" conclude D'Afflitto. Ad accompagnare l'evento (all'interno della manifestazione funzioneranno stand gastronomici e la 'Bottega di Babbo Natale') anche una pagina FB (https://www.facebook.com/profile.php?id=61553891693566&locale=i t_IT) curata da Anna Fuggi, che sta raccogliendo e pubblicando ricordi, testimonianze e fotografie sulle attività commerciali e artigianali di Via Roma di decenni fa e sui protagonisti dell'epoca. "Ho portato avanti questa iniziativa sui social - spiega Fuggi - per il sentimento che ho per le mie radici e nella convinzione che il patrimonio di valori artigianali, commerciali e artistici del passato possa rivivere nel futuro anche grazie ad eventi di questo tipo"



