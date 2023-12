Musei: Napoli, Giornata disabilità con visite, video e danza

Visite guidate, video on line e danza: sono tante le attività dei musei autonomi napoletani per la Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre alla quale come sempre aderisce il Ministero della Cultura. Palazzo Reale renderà fruibile sul proprio sito web il video "Un viaggio per tutti", la storia della reggia partenopea con traduzione in L.I.S. - lingua italiana dei segni, realizzato nell'ambito del 'Progetto DAI - punto accoglienza per le persone disabili' e attuato dalla già Soprintendenza BAPPSAE di Napoli e provincia con il contributo della Regione Campania.

Un'opportunità per ricordare che al Palazzo Reale sono state eliminate tutte le barriere architettoniche .

Al Museo archeologico nazionale di Napoli - Mann ( visitabile in LIS grazie alla Videoguida E.LIS.A - Enjoy LIS Art anche su App ufficiale gratuita) il calendario 'attività accessibili' è cura del Servizio Educativo con la collaborazione della 'Rete Campania tra le mani' e si prolungherà fino alla prima settimana di gennaio 2024 per accogliere anche i turisti. Il 7 e il 28 dicembre, ore 11.00, vista tattile-multisensoriale alla mostra Manolo Valdès; il 20 dicembre, ore 16.00, Mann Autism friendly, visita alla collezione degli affreschi con focus sulla Casa di Giasone grazie all'ausilio di visori; il 3 gennaio ore 11.00 I capolavori del Mann in LIS. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte propone gli ultimi due appuntamenti, l'11ed il 18 dicembre, con il progetto 'I sensi che danzano' frutto di un protocollo d'intesa tra l'Istituto e l'Associazione di volontariato Parkinson Parthenope ODV. All'interno del Salone delle Feste, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, un gruppo di 15 persone affette dal Parkinson sperimenteranno nuove forme di terapie di riabilitazione motoria accompagnati da operatori sanitari specializzati. L'iniziativa promuove gli effetti benefici della danza come terapia complementare nel Parkinson.

Domenica 3 dicembre sarà anche giornata ad ingresso gratuito nei musei statali.



