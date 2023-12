Meloni, Caivano un modello, ma c'è chi lamenta troppi ministri..

Una zona "esempio purtroppo noto alle cronache per la sua fatiscenza, i problemi, la criminalità, l'abbandono può diventare un modello esattamente inverso. E noi stiamo lavorando con una cadenza e una presenza quotidiana, qualcuno si è lamentato perché ci sono troppi ministri che vanno a Caivano...". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista a TgPoste.

"Ma non sono solo ministri, ci sono le Poste, il genio militare, tantissime realtà che spontaneamente si sono messe a disposizione quando abbiamo lanciato questa sfida".



