Inzaghi, la Salernitana deve trovare continuità

"Dobbiamo cercare di dare continuità a quanto fatto nelle ultime due gare. Veniamo da due grande partite, si è riacceso l'entusiasmo e sono contento". Lo ha detto l'allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, presentando la sfida di domenica contro la Fiorentina. "Andiamo su un campo difficile contro una squadra forte che l'anno scorso ha giocato due finali. Servirà una partita perfetta come con la Lazio - ha affermato il tecnico -, dovremo fare una grande prestazione di squadra sperando che loro non siano al 100%.

Hanno un grande allenatore che li fa giocare molto bene, un'identità ben precisa e l'imbarazzo della scelta in ogni reparto". Inzaghi recupererà Dia e Tchaouna ma potrebbe perdere per influenza Gyomber. "Avere tutta la rosa a disposizione ci dà anche maggiore consapevolezza. Avremo tantissimi tifosi al seguito e ci teniamo a fare bene, ma voglio vedere una crescita di personalità - ha aggiunto - e giocare bene la mia squadra.

Sceglierò i migliori per la partita con la consapevolezza che i cambi sono fondamentali. Può star fuori chiunque. l'importante è che quando entrano si fanno trovare pronti come ha dimostrato Bronn nell'ultima gara, è stato esemplare". Inzaghi ha quindi concluso: "All'inizio è stata dura e devo ringraziare il mio staff e chi ho trovato qui per il lavoro svolto finora.

Ovviamente non abbiamo fatto ancora nulla, siamo ultimi e abbiamo bisogno di punti quindi serve continuità. I ragazzi stanno scacciando via un po' di paura e stanno dando il massimo per uscire presto da questa situazione. Abbiamo tutto per fare bene".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA