Avellino, al via il Laceno d'oro, 70 proiezioni

Con oltre 70 proiezioni gratuite, anteprima dal tutto il mondo, al via il 3 dicembre la 48esima edizione del Laceno d'Oro International Film Festival di Avellino, fino al 10 dicembre al Cinema Partenio kermesse del cinema indipendente nel segno del suo fondatore Pier Paolo Pasolini. Ospite d'onore e Premio alla Carriera 2023 è il cineasta americano Paul Schrader che l'8 dicembre terrà una masterclass (ore 18.00) e presenterà 'Master Gardener', in uscita il 14 (Movies Inspired), in cartellone anche una retrospettiva di cinque titoli. Ospite dell'apertura sarà il regista francese Robert Guédiguian che terrà una masterclass (ore 18,00) all'Ex Cinema Eliseo è verrà insignito del Premio alla Carriera "Pier Paolo Pasolini" al Movieplex.

Anche a Guédiguian è dedicata una retrospettiva che comprende quattro opere, tra le quali in anteprima 'Et la fête continue!'.

Tre i concorsi internazionali: "Laceno d'Oro 48" per il cinema del reale, "Gli occhi sulla città" con 25 corti e "Spazio Campania", 11 opere. Sei le anteprime nazionali nel concorso principale: 'Cidade Rabat' di Susana Nobre (Francia e Portogallo); 'At Night, The Red Sky' di Ali Razi (Iran e Francia); 'A Batalha da Rua Maria Antônia' di Vera Egito (Brasile); 'Samsara' di Lois Patiño (Spagna); 'Facing Darkness' di Jean-Gabriel Périot (Francia, Svizzera, Bosnia-Erzegovina); 'Whispering Mountains' di Jagath Manuwarna (Sri Lanka). Novità è il premio Supercinema, riconoscimento al Design per il Cinema a 360° che va dalla scenografia fino al design di testi e titoli di coda. Nei fuori concorso 'L'Expérience Zola' di Gianluca Matarrese, seguito dal concerto di Cantautoma. Dopo le premiazioni evento VisionAria, in anteprima nazionale, progetto nato dal musicista Alessandro D'Alessandro insieme al visual artist Gianluca Abbate. Una retrospettiva sarà dedicata al cinema tedesco con opere di Rainer Werner Fassbinder e Werner Herzog, Christian Petzold. Il Festival è organizzato dal Circolo ImmaginAzione presieduto da Antonio Spagnuolo, direzione artistica di Maria Vittoria Pellecchia (con Aldo Spiniello, e con Sergio Sozzo, Leonardo Lardieri e Martina Zigiotti), contributo di Regione Campania, Film Commission e Dg Cinema MiC.





