Un 23enne si allontana da casa, famiglia denuncia scomparsa

Apprensione nella Valle del Calore, in provincia di Avellino, per un 23enne di Mirabella Eclano che da martedì è andato via di casa e non ha dato più sue notizie. La denuncia della scomparsa è stata fatta dai genitori ai carabinieri. Il giovane è stato visto camminare a piedi lungo la statale 90 delle Puglie in direzione di Avellino. In più occasioni aveva detto di voler emigrare in Germania. Non si esclude l'allontanamento volontario. I carabinieri hanno allertato le associazioni di volontariato e la Protezione Civile. (ANSA)

