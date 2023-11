Spacciava cocaina a Capri, condannato a due anni di reclusione

Era stato arrestato lo scorso giugno a Capri perché trovato in possesso di banconote, droga confezionata e bilancini di precisione e, secondo gli inquirenti, era colui che spacciava la cocaina sull'isola azzurra: è stato condannato a due anni di reclusione Friedrich Von der Horts, 48 anni, personaggio piuttosto conosciuto sull'isola azzurra.

La sentenza si condanna è stata emessa a Napoli, ieri, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato.

Accolte, dal gup, le argomentazioni del difensore di fiducia dell'imputato, l'avvocato Fabrizio De Maio, del foro di Lagonegro. La Procura di Napoli ha chiesto 8 anni di carcere per Von der Horts al quale non è stata riconosciuta sussistente l'aggravante della recidività e a cui sono state applicate le attenuanti generiche.

L'uomo ha ottenuto lo scorso 22 settembre gli arresti domiciliari nella sua villa caprese, quella dove era stata trovata e sequestrata la sostanza stupefacente.



