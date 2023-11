Ruba l'auto del parroco, arrestato nell'Avellinese

Si è impadronito dell'auto del parroco parcheggiata davanti alla casa canonica e si è dato alla fuga. È accaduto a Lioni, in provincia di Avellino. Il sacerdote, don Tarcisio Gambalonga, stava scaricando alcuni pacchi dall'auto che era rimasta momentaneamente incustodita. Ha subito informato del furto i carabinieri che in pochi minuti hanno rintracciato il ladro nel centro del comune altirpino.

L'uomo, un 37enne del posto, ha tentato di nascondersi all'interno di un esercizio commerciale, ma è stato fermato dai militari che lo hanno arrestato per furto aggravato.



