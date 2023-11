Metsola da domenica nel Sud Italia, parte campagna elettorale

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà da domenica prossima in Italia per una missione di alcuni giorni che la porterà in diverse città del Mezzogiorno. La missione segnerà l'avvio della campagna elettorale per le elezioni europee del prossimo giugno.

La prima tappa sarà a Caserta. Successivamente Metsola andrà a Lecce, a Catanzaro e a Palermo. Il tour dedicato al Sud Italia e finalizzato anche a stimolare la partecipazione degli elettori, specie dei più giovani, al voto, si concluderà mercoledì a Roma dove Metsola inconterà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.



