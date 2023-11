'Indomita', sei artisti contemporanei in mostra a Napoli

Si intitola "Indomita" l'evento di arte contemporanea, presentato da Melania Fusaro, in programma dal 9 dicembre a Napoli nella Galleria Spazio 57 in via Chiatamone, 57.

Sei gli artisti che presenteranno le loro opere, ognuna raffigurante un aspetto diverso della natura duale e "liberamente ispirata dal loro personale temperato pittorico e immaginario": Fabio Abbreccia, Marco Grasso, Ugo Levita, Carlo Alberto Palumbo, Enzo Prestileo, Roberta Serenari.

Indomita, spiega la curatrice, "vuole essere un tributo all'inflessibilità a qualsiasi dogma, pressione e repressione.

La seducenza intensa e ipnotica di un corpo nella sua preponderante presenza, la forza impavida del puro istinto che si intreccia con una dimensione onirica più emotiva e metafisica, la libera ricerca attraverso il senso critico e razionale o un profondo contatto empatico con l'universo intero, la gioia, come inno alla vita e al rifiorire della vita stessa, la fierezza di una regalità innata in una proclamazione antropica, ma simultaneamente vana e temporanea. Nel tentativo di presentare questa visio come complementarità dei due emisferi, come coesione del dualismo, altalenante tra microcosmo e macrocosmo, tra raziocinio e istinto, tra psiche e corpo, tra fisico e metafisico, che sia dell'una o dell'altra dimensione, che resti irreprensibile, incorruttibile, inflessibile. Che resti....indomita".

"Indomita" sarà inaugurata sabato 9 dicembre alle 18.30 e potrà essere visitata fino al 7 gennaio.



