Il Consorzio UnicoCampania premiato come Best Customer Service

Il Consorzio UnicoCampania ha ritirato, a Parigi, il premio come Best Customer Service 2023 dalla Calypso Networks Association, un'organizzazione no profit che riunisce i più prestigiosi rappresentanti della community dei trasporti, della mobilità e dei servizi.

Il premio è stato assegnato per lo sviluppo del sistema UnicoCampania e della card multiprofilo: in pratica, su una unica card l'utente finale ha la possibilità di "caricare" più contratti, cioè differenti tariffe del trasporto pubblico (dall'abbonamento mensile a quello annuale). E non solo: nel medio/lungo periodo, la card potrà essere "aperta" ad ospitare anche biglietti differenti, come quelli per i musei o altre attività "ludiche", diverse dal trasporto. Si tratta, insomma, - spiega una nota - della nuova frontiera dell'integrazione. Già quest'anno, il Consorzio ha abilitato la smartcard regionale anche per la vendita dei titoli Trenitalia.

"Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento - commenta il presidente del Consorzio Gaetano Ratto - che premia il lavoro di squadra portato avanti in questi anni, con l'obiettivo di rimanere sempre al passo con l'innovazione e l'evoluzione tecnologica nel settore della bigliettazione".

Da gennaio 2024, viene anche anticipato nella nota, l'abbonamento mensile non sarà più venduto su supporto magnetico ma solo su smartcard e su APP. E anche la card vaccinale, distribuita dalla Regione Campania, sarà abilitata come supporto per accogliere i titoli di viaggio del trasporto pubblico locale.



