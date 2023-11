Forte vento, stop agli aliscafi per Ischia e Procida

Anche oggi disagi consistenti per chi viaggia per mare nel golfo di Napoli a causa dei forti venti da sud-sud ovest, che soffiano da stamattina con punte fino a 30 nodi di velocità, ingrossando il mare e causando la sospensione di numerosi collegamenti per Procida ed Ischia.

A farne le spese soprattutto gli aliscafi che, da metà mattinata, hanno sospeso quasi del tutto le corse per le due isole operate da Pozzuoli e Molo Beverello; regolari fino a questo momento invece i collegamenti effettuati con le navi traghetto, sia da Porta di Massa che dal porto flegreo, che stanno mantenendo le isole collegate alla terraferma



