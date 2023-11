Fashion&food calendario 2024,Antologika:ritorno ai campi flegrei

L'edizione 2024 del Calendario Fashion&Food chiude un ciclo e dopo 10 anni torna nel luogo da cui il progetto è partito: i Campi Flegrei. Viene raccontato un territorio di natura ed archeologia, di uomini e mestieri, percorrendo un'antologia di "ritratti flegrei", con la partnership di Akademia, spazio di enogastronomia e intrattenimento sul lago Lucrino, e il supporto alla Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS per la quale viene promossa una raccolta solidale e un'asta benefica.

In apertura nel cratere della Solfatara il brindisi benaugurale tra i due chef Giuseppe Manilia dell'omonima Maison pasticciera da Montesano sulla Marcellana nel Salernitano e Orazio Di Fusco di Akademia sul lago Lucrino: un calice di falanghina flegrea dopPrima Filia (Rita Martino - Casa Santini), cake "Profumo Selvatico" (mousse al fondente, finocchietto selvatico, croccante al finocchietto e caramello ghiacciato) e paccheri"Ignis Cinereus" (specchio di San Marzano e nero di caramarelle). A seguire: la modella Gloria Occhipinti a tavola da Sud a Quarto (2014) e Abraxas a Pozzuoli (2015), l'art dealerFlavia Cannata nel regno Versace di Antonio Caravano a Pozzuoli (2016), Veronica Maya in un abito iconico Livio De Simone Archivio a Villa Marina di Capri (2017), Vittoria Schisano con un abito di Angelo Mozzillo e un complemento di Francesca Frendo per Bulgari (2018), Cristina Donadio in robe-manteau di Roberta Bacarelli e gioielli Alessandra Libonati a Palazzo San Teodoro (2019), Angelo Carannante chef del Caracol a Capo Miseno in gessato Isaia con un'opera di Perino & Vele dalla Galleria Artiaco e Jorit Agoch da Quarto in look da lavoro e fusion street-food al Made in Cloister (2020), tris rock di Ludovica Nasti da Pozzuoli con tiara Alessandra Libonati e cake party Leopoldo Infante (2021), Diego Vitaglianointernational pizza-chef nei Campi Flegrei in abito Rubinacci, complementi Livio De Simone ed Edil Santachiara showroom negli interni dell'HBtoo (2022).



