'Eduardo mio', al Teatro Augusteo l'omaggio di Lina Sastri

Lina Sastri torna al Teatro Augusteo di Napoli per omaggiare Eduardo De Filippo. Sarà in scena sabato 9 dicembre (alle 21) e domenica 10 (alle 18) con lo spettacolo "Eduardo mio. Maestro di vita e di palcoscenico", una drammaturgia sincera in parole, musica e poesia, che racconta Eduardo attraverso i ricordi personali di Lina Sastri, della sua conoscenza in teatro e nella vita. L'uomo Eduardo attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere, il tutto accompagnato dalla musica che amava.

Ideazione, drammaturgia e regia di Lina Sastri. Ensemble composta da Filippo D'Allio (chitarra), Luigi Sigillo (contrabbasso), Giacomo Mirra (violino), Ciro Cascino (pianoforte), Domenico Monda (percussioni).



