Dedicato ad Allende concerto di Pietrarsa e Isa Danieli a Napoli

A 50 anni dal golpe in Cile che destituì Salvador Allende, il ricordo di questa pagina è fonte di ispirazione per il progetto musicale "Santiago/Napoli: a testa alta", iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto "Napoli Città della Musica".

Organizzata dall'Associazione Performing Art Campania, propone domani, venerdì 1 dicembre (ore 20,30, ad ingresso gratuito) negli spazi dell'Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, il concerto/spettacolo dei Pietrarsa con Isa Danieli e con il musicista cileno Gabriel Aguilera.

Ideato da Mimmo Maglionico, a partire dalle opere di scrittori, poeti e musicisti cileni, lo spettacolo disegna un viaggio per cantare storie di libertà ponendo in parallelo mondi e culture, diversi solo in apparenza. "Un viaggio - sottolinea Maglionico - che parte dalle sponde cilene con le musiche degli Inti-Illimani e i testi di Victor Jara e Violeta Parra, prosegue con l'Argentina di Mercedes Sosa, assimila le sonorità delle coste nordafricane e balcaniche per approdare alle musiche del sud Italia in cui si convogliano preziose riflessioni tradotte dalle opere di Roberto De Simone e di Erri De Luca".

In scena con Maglionico, ci saranno Isa Danieli, Gabriel Aguilera ed i Pietrarsa (Roberto Trenca, Marco Di Palo, Michele Maione, Carmine D'Aniello, Carmela Di Costanzo, Andrea Bonetti, e l'ingegnere del suono Paolo Termini).

Sempre nella mattinata di venerdì (dalle 11 alle 13) nell'Auditorium di Bagnoli, Roberto Trenca e Gabriel Aguilera terranno un laboratorio musicale sugli strumenti etnici del Sud America, dell'area balcanica e del Sud Italia rivolto agli studenti dei Licei musicali della Campania e ai musicisti professionisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA