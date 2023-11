De Luca,in Campania abbiamo 30 Caivano, basta etichette negative

"In Campania abbiamo trenta Caivano ma attenzione a stampare etichette su certi territori.

Caivano è l'emergenza criminalità, ma anche questa straordinaria area industriale fatta da imprenditori validi e civili. Lo dico per il pellegrinaggio di ministri in atto in questo periodo e per gli imprenditori di questa zona che vengono danneggiati da queste continue catalogazioni". Lo ha detto il Governatore della Campania Vincenzo De Luca intervenuto al Centro Servizi dell'area industriale di Caivano-Pascarola per l'inaugurazione dello "Sportello Lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA