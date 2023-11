'Che comico', tocca a Colella-D'Angiò e De Luca

A Salerno il primo congresso internazionale, in abito da docenti universitari, di cultura napoletana. Che Comico, la stagione 2023 - 2024 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, ospita sabato 2 dicembre alle 21 al Teatro delle Arti Lino D'Angiò e Alan De Luca che, incontrano il professore Amedeo Colella per dare vita a "Lezioni di napoletanità", ovvero il modo di essere e di pensare e di comportarsi del popolo partenopeo.

In scena il modus vivendi e il modus operandi di questo gruppo di cittadini del mondo che hanno avuto la fortuna di essere nati all'ombra del Vesuvio, anzi al sole del Vesuvio.

D'Angiò e De Luca, ideatori del programma cult Telegaribaldi, incontrano il noto scrittore Colella. Tra i racconti e aneddoti sulla storia napoletana, raccontati in maniera accattivante e divertente da parte di Amedeo Colella, si inseriscono le canzoni, le imitazioni e i monologhi dei due attori partenopei.

Il risultato è uno spettacolo esilarante, con un ritmo senza sosta in un viaggio tra storia e risate. Una lectio magistralis senza precedenti.

Il prossimo appuntamento con Che Comico sarà a gennaio (il 20 e 21) con Pasquale Palma in "My names is sbelut". Non è cabaret, non è teatro, non è stand up, ma è tutte queste cose insieme.





