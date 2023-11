Carabinieri Forestale sequestrano 4 tonnellate di shopper

Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale ( NIPAAF) del gruppo Carabinieri forestale di Napoli, nell'ambito del controllo del territorio, effettuavano, in diversi comuni della provincia di Napoli, svariati sequestri di sacchi monouso utilizzati per il trasporto di alimenti cosiddetti shopper per un totale di 4 tonnellate elevando anche sanzioni amministrative a carico dei titolari delle imprese per un importo pari a 10000 euro. L'utilizzo di sacchi monouso non conformi alle prescrizioni di legge è un fenomeno abbastanza diffuso nell'hinterland napoletano. I controlli continueranno senza sosta a tutela della collettività e dell'ambiente.



