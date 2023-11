Ad Ischia alcol anche a 13enni, due locali chiusi

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno sospeso l'attività di due locali, nel comune di Forio, per somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Nel corso di controlli effettuati giovedì scorso, tradizionale appuntamento della movida isolana, i militari hanno sorpreso in un bar ristorante diversi giovanissimi ad ordinare cocktail puntualmente serviti ma senza verificare l'età dei clienti.

In un altro bar i carabinieri hanno identificato 3 ragazzi, tra i 13 e i 16 anni di età, che poco prima avevano pagato ed ottenuto alcolici senza esibire un documento di identità.

Per entrambi i locali i militari hanno avanzato richiesta di sospensione dell'attività. Il Questore sulla base degli accertamenti svolti dai carabinieri ha emesso il Decreto di sospensione dell'autorizzazione, per sette giorni, notificato ed eseguito questa mattina dai carabinieri ai due titolari dei locali



