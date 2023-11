Zangrillo, 'per Caivano previsto un investimento importante'

Per la realizzazione del progetto Caivano "in queste settimane cercheremo di avere un'idea più chiara di un investimento, che sarà sicuramente un investimento importante". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo in audizione presso la commissione di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, parlando del progetto che il governo ha messo in campo per porre rimedio alla complessa situazione del comune della città metropolitana di Napoli.

Zangrillo ha quindi ricordato che il suo ministero "ha messo da subito a disposizione 5 milioni per tutte le attività di intervento di efficientamento amministrativo (procedure concorsuali, formazione), poi ci sono investimenti da realizzare sulle risorse, quindi sulle persone".

"Stiamo lavorando con la commissione straordinaria - ha aggiunto - e credo che entro la fine dell'anno avremo un'idea più chiara del pacchetto di investimenti necessari, da un lato per rafforzare il capitale umano dell'amministrazione, e dall'altro per realizzare gli interventi di modernizzazione, per esempio sulla digitalizzazione degli sportelli unici". Il ministro ha detto che "in questo momento non siamo ancora in grado di dare cifre, ma certamente tutti gli interventi che abbiamo avviato fino a oggi sono interventi finanziati dal dipartimento della funzione pubblica: quindi ci sono le risorse per le procedure concorsuali, ci sono le risorse per la formazione, ci sono le risorse per assumere il primo pacchetto di persone".

Zangrillo ha confermato infine che entro l'anno sarà quindi chiaro anche quanto può costare l'investimento per l'unità di missione che vuole creare per esportare questo tipo di modello in altre realtà.



