Unesco, la Carta di Napoli per difendere il patrimonio

Si chiama 'Lo spirito di Napoli' ed è l'appello ad agire ("Call for action") rivolto ai Paesi membri dell'Unesco "per una più efficace tutela del patrimonio" agendo in particolare contro i cambiamenti climatici, che impattano sulla conservazione dei siti, e contro il turismo di massa che potrebbe far perdere l'identità dei territori. È questo il documento programmatico conclusivo della Conferenza dell'agenzia delle Nazioni Unite per la cultura che si è chiusa oggi a Palazzo Reale a Napoli.

Nella 'carta' si fa appello a tutti gli Stati Unesco affinché portino avanti "una visione prospettica" mettendo in atto politiche e strategie pubbliche volte a salvaguardare il patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, e anche naturale attraverso approcci olistici. "Dobbiamo ripensare l'approccio alla protezione di ogni tipo di patrimonio culturale - ha detto Audrey Azoulay, direttrice generale Unesco - integrando la prospettiva e ponendo la società civile e le popolazioni indigene al centro delle nostre azioni".

La carta chiede ai Paesi Unesco di "promuovere risposte innovative" per rispondere alle sfide che i siti devono affrontare e per garantire il benessere e il sostentamento sostenibile delle comunità locali e delle popolazioni indigene che vivono all'interno e intorno a luoghi che sono patrimonio culturale. Una 'carta' che, ha sottolineato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, "è ricca di spunti operativi per la tutela del patrimonio. Questa Conferenza è stata opportunità di confronto, di scambio di esperienze in un momento segnato da guerre e crisi internazionali dimostrando che la cultura è terra di dialogo fra i popoli". Soddisfatto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto alla sessione conclusiva: "L'Italia è un gigante mondiale della cultura per il patrimonio che conserva, le bellezze che ha, per la storia millenaria, ma anche per tutto quello che sta facendo in giro per il mondo per tutelare il patrimonio artistico".



