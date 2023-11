Torna "Alto Impatto" a Castel Volturno, denunce e sequestri

Nuova operazione "Alto Impatto" a Castel Volturno (Caserta), coordinata dalla Questura di Caserta e decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo.

Sono state impiegate circa 70 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale del Comune di Castel Volturno e Asl, che hanno permesso il controllo di oltre 1000 persone e la denuncia di 12 soggetti per reati vari, tra cui evasione, violazione delle prescrizioni del foglio di via, minacce ed abusivismo edilizio. Sono state controllate circa 60 persone sottoposte a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza.

Con l'ausilio di personale cinofilo della Polizia di Stato e di Cooky, cane esperto nella ricerca di stupefacenti, sono state effettuate poi perquisizioni che hanno consentito di trovare diversi grammi di cocaina all'interno di una vettura, con il proprietario denunciato.

Sono stati realizzati, inoltre, controlli di polizia amministrativa, con cinque esercizi commerciali sanzionati e un manufatto all'interno di un bar sequestrato per abusivismo edilizio. Sono state infine emesse quattro proposte di foglia di via, misura di prevenzione che obbliga le persone socialmente pericolose al rientro nei comuni di abituale dimora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA