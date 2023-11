Sangiuliano, il patrimonio culturale è l'anima di una comunità

"Il patrimonio culturale rappresenta l'anima di una comunità, di una Nazione e per questo va difeso". Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel discorso alla conclusione dei lavori della Conferenza Unesco a Napoli, cui partecipa anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "La cultura è elemento costitutivo della qualità della vita dei cittadini - ha aggiunto - la qualità della vita è fatta dai servizi, ma è data anche e soprattutto dalla cultura che può far crescere i cittadini e tutelarli come persone. Perciò dobbiamo investire in educazione e formazione affinché i giovani apprendano le tecniche artigianali e artistiche così da continuare a tramandarle".

Il ministro ha posto l'accento anche sul valore 'economico' del patrimonio culturale evidenziando che "chi valorizza il proprio patrimonio crea benessere e crea lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA