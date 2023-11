Poliziotti feriti,l'aggressore fermato da militari Strade sicure

Sono stati i militari dell'Esercito del dispositivo 'Strade sicure' a bloccare l'altra sera, alla stazione di Napoli, il cittadino extracomunitario che ha accoltellato due agenti della Polfer.

I militari, si legge infatti in una nota, sono intervenuti per fermare il cittadino gambiano che, "in evidente stato di agitazione, aveva ferito con un'arma da taglio due agenti".

L'uomo è stato bloccato dai militari del Raggruppamento Campania "con tecniche del Metodo di combattimento militare" e consegnato alle forze dell'ordine, per i successivi adempimenti.



