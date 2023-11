Perseguita ex moglie, denunciato nell'Avellinese

(ANSA)- AVELLINO, 29 NOV- Pedinamenti, messaggi intimidatori, minacce: un 53enne della provincia di Avellino è stato raggiunto dalla misura cautelare di divieto di avvicinamento alla ex moglie e di permanere nel territorio del comune di Prata Principato Ultra, dove la donna si è trasferita dopo la burrascosa separazione. Il provvedimento, su richiesta della Procura, è stato emesso dal Gip del Tribunale di Avellino. Le indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno fatto emergere la estrema pericolosità delle condotte messe in essere dall'indagato che è stato denunciato per atti persecutori aggravati. (ANSA)

