Direttrice Unesco, difendere beni culturali da turismo di massa

Bisogna proteggere meglio il patrimonio culturale dai cambiamenti climatici e dal turismo di massa: sono alcuni dei punti evidenziati dalla direttrice generale dell'Unesco Audrey Azoulay, nel suo intervento alla conclusione dei lavori della Conferenza dell'agenzia delle Nazioni Unite per la cultura a Napoli.

La Conferenza ha prodotto una 'carta', dal titolo 'Lo spirito di Napoli', che affronta questi ed altri temi. Azoulay ha posto l'accento sul tema dei cambiamenti climatici affermando che "è necessario ridurne l'impatto perché danneggiano anche il patrimonio culturale. E' inoltre necessario proteggere meglio il patrimonio dal turismo di massa e dalla pressione urbana tutelando la popolazione, il diritto di godere della cultura e dell'identità. Dobbiamo cambiare il modo in cui i visitatori scoprono i siti incoraggiando lo slow tourism".

In definitiva l'appello è a "ripensare l'approccio alla protezione di ogni tipo di patrimonio culturale, integrando la prospettiva e ponendo la società civile e le popolazioni indigene al centro delle nostre azioni".



