Auto contro una centralina del gas, salvi gli occupanti

Grave incidente stradale nella notte a Manocalzati, alle porte di Avellino, per fortuna senza conseguenze per gli automobilisti. Un'auto con tre persone a bordo, mezzora dopo la mezzanotte, mentre percorreva via Generale del Mauro nella frazione di San Barbato è uscita fuori strada andandosi a schiantare contro la centralina del contatore del gas. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere i tre occupanti, tutti residenti ad Atripalda, e fatto intervenire i tecnici della società che si occupa della manutenzione della rete del gas.

