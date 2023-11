Al via a Napoli al VII congresso dell'Accademia Scienze Forensi

Si sono dati appuntamento a Napoli per discutere di indagini scientifiche e ricerca della prova: vedrà magistrati, investigatori, tecnici, medici legali, psicologi, criminologi, docenti universitari e ricercatori a confronto, giovedì prossimo, il VII congresso annuale dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi, in programma nella sala Arengario del Nuovo Palazzo di Giustizia. L'occasione giusta anche per parlare di femminicidi dal punto di vista investigativo.

"Per questo, insieme alla Camera Penale, abbiamo deciso di scegliere Napoli ed il suo prestigioso tribunale per riunire le eccellenze italiane e straniere nel campo delle investigazioni tecnico-scientifiche", spiega il presidente dell'Accademia, Luciano Garofano, generale ex comandante del Ris dei Carabinieri di Parma, un pioniere sul terreno delle moderne tecniche di indagine. Nella tre giorni di Napoli cercheremo di fare il punto sullo stato dell'arte mettendo intorno allo stesso tavolo tutti gli attori del processo, investigatori, pubblici ministeri, giudici, avvocati e consulenti".

Ad aprire i lavori, giovedì prossimo alle 15, sarà il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove insieme al direttore del Mattino, Francesco De Core, al presidente del Tribunale, Elisabetta Garzo e al presidente della Camera Penale, Marco Campora. Toccherà, poi, al procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, entrare nel vivo del dibattito con la tavola rotonda sul tema delle intercettazioni su scala internazionale tra evoluzione normativa e protocolli operativi. L'incontro sarà moderato dal penalista napoletano Maurizio Capozzo, consigliere di amministrazione dell'Accademia.



