Violenza donne: minaccia moglie di morte davanti a Cc, arrestato

Minacciava abitualmente di morte la moglie, il tutto davanti alla figlia di 9 anni, il 35 enne arrestato dai carabinieri a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina.

I militari della locale stazione - assieme ai militari della sezione radiomobile della compagnia di Sorrento, allertati dal 112 - sono intervenuti nell'abitazione dove l'uomo convive con moglie e figlia.

L'uomo è una vecchia conoscenza dei carabinieri che già in passato sono stati in quella casa. Il 35enne, infatti, è già stato denunciato dalla propria moglie per maltrattamenti in famiglia. La presenza dei carabinieri tuttavia non sortisce l'effetto di calmare l'uomo che, anzi, continua ad inveire nei confronti della donna minacciando di ucciderla, incurante della presenza della bambina visibilmente spaventata.

Di qui il fermo dell'uomo che è stato arrestato e ora è in carcere in attesa di giudizio.



