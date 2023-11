Violenza donne: il questore di Avellino incontra gli studenti

Nell'ambito delle iniziative contro la violenza sulle donne, il Questore di Avellino, Nicolino Pepe, ha incontrato gli studenti del liceo scientifico "Mancini" e dell'istituto superiore "Amatucci" di Avellino. La campagna di sensibilizzazione permanente, in collaborazione con l'Ufficio scolastico provinciale, all'insegna dello slogan "Questo non è amore", vede proitagoniste forze dell'ordine, insegnanti e famiglie.

"Per prevenire la violenza - ha sottolineato Pepe - occorre seguire percorsi sinergici che coinvolgano tutte le istituzioni pubbliche e private". Rivolgendosi agli studenti e in particolar modo alle ragazze, il questore ha ribadito "la fondamentale importanza della denuncia di ogni abuso o violenza subita".

La dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Fiorella Pagliuca, ha rimacato l'importanza della scuola nel processo di crescita dei ragazzi: non solo un'agenzia educativa, ma anche luogo in cui si fanno crescere i sentimenti del rispetto del prossimo e delle regole". Un lungo applauso ha ricordato Giulia Cecchettin e tutte le altre donne vittime di femminicidio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA