Tradizione e innovazione,domani roadshow Made in Italy a Salerno

Fa tappa domani in Campania, a Salerno, il roadshow "Tradizione e Innovazione Made in Italy. I protagonisti si raccontano", per dare voce a realtà imprenditoriali nate sul territorio e affermatesi come eccellenze del Made in Italy nel mondo ed emblema di un'Italia che funziona.

L'obiettivo dell'evento, pensato da Roberto Santori, founder di Made in Italy, è quello di favorire lo scambio di idee su come far leva sul brand Made in Italy per cogliere le opportunità di un mercato internazionale sempre più consapevole del valore del prodotto italiano. Emerge infatti da una ricerca condotta da Teleperformance, i cui dati saranno presentati durante l'evento, che per il 54% degli intervistati il valore del Made in Italy è più riconosciuto all'estero che nel nostro Paese.

Raccontate direttamente dai protagonisti, saranno ripercorse le storie imprenditoriali di successo - da dove è nata l'idea, le scelte strategiche e i valori che hanno guidato il loro business e gli obiettivi futuri - di Materias, Antica Pizzeria da Michele in the World, Original Marines, MAgroup e MammaPack.

"Per il panel dedicato agli imprenditori, abbiamo scelto storie diverse ma che mettono tutte a fattor comune la creatività, la tradizione e l'innovazione Made in Italy, e che possono essere di ispirazione per aiutare le impese a creare valore e far crescere il proprio business partendo dalla capacità attrattiva del brand italiano", commenta Roberto Santori, founder di Made in Italy.

A concludere una riflessione su come le aziende possono approfittare delle opportunità offerte dal Pnrr per rafforzare le competenze, soprattutto in ambito di ricerca e tecnologia, e valorizzare i giovani talenti.

L'evento, rivolto al tessuto imprenditoriale del territorio, si terrà domani dalle 18.00 alle 20.00 presso il Complesso di San Michele, in Via Bastioni 14/16 a Salerno.



