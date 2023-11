Piantedosi, vicinanza ai poliziotti feriti ieri a Napoli

"La mia vicinanza ai due agenti della Polizia ferroviaria, feriti ieri a Napoli da un cittadino extracomunitario, mentre erano impegnati in attività di controllo presso la stazione Garibaldi". Così il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi.

"Ho sentito personalmente il capo della Polizia Pisani - ha aggiunto Piantedosi - per sincerarmi delle condizioni di salute dei poliziotti, vittime di una vile aggressione. A loro e a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine, impegnati ogni giorno per garantire la sicurezza nelle nostre città, va il plauso e il mio ringraziamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA