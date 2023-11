Maltempo: Napoli; numerose le chiamate ai vigili del fuoco

La pioggia che da ieri sera si sta abbattendo su Napoli e provincia ha richiesto una settantina di interventi da parte dei vigili del fuoco del comando di Napoli.

Auto in panne, infiltrazioni d'acqua in casa, allagamenti di scantinati e alberi pericolanti le situazioni più frequenti per le quali i cittadini si sono rivolti ai vigili chiamando il numero d'emergenza 115. Molti degli interventi sono stati effettuati nel corso della notte quando la pioggia è caduta con maggiore intensità.



