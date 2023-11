'Il Teatro Cerca Casa' a dicembre fa il giro dei salotti campani

Nuove pièce e concerto di Natale: a dicembre diversi appuntamenti con 'Il Teatro cerca Casa', la rassegna di spettacoli itineranti nei salotti privati della Campania, ideata dallo scrittore e drammaturgo Manlio Santanelli. Si comincia il 2 dicembre alle 19:30, a Piedimonte Matese, con lo spettacolo Io, Raffa e tu, con Mariella Pandolfi al piano, Annita Vigilante, voce, Marco di Paolo al violoncello e alle 20 a Castellammare di Stabia con Suspire d'ammore, serenata per chitarra e voce con Elisabetta D'Acunzo, accompagnata al piano da Aniello Palomba.

Lunedì 4 dicembre alle 18, si torna a Napoli, nel salotto di Manlio Santanelli, dove va in scena lo spettacolo Dove c'è il mare, con Antonella Morea accompagnata dal maestro Vittorio Cataldi. Giovedì 7 dicembre alle 17 si va a Larino, nel Palazzo Ducale, con Le tre verità di Cesira di Manlio Santanelli, con Rino Di Martino. Sabato 9 dicembre, alle 20, un salotto privato di Posillipo ospita l'evento speciale di Natale Te piace 'o presenzio con Elisabetta D'Acunzo, accompagnata alla chitarra dal maestro Aniello Palomba. Lunedì 18 dicembre alle 18 nel quartiere Vomero di Napoli il concerto di Natale con Alessia Luongo.

"Continua con successo la nostra missione - spiega l'organizzatrice Livia Coletta - quella di dare la possibilità, a chi non va solitamente a teatro, di sperimentarlo in un modo unico, seduto comodamente sul divano di un appartamento privato, senza quarta parete, a pochi metri di distanza dagli attori".

Per assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazione chiamando ai numeri 3343347090, 081 5782460, oppure attraverso il form presente sul sito ilteatrocercacasa.it. A chi prenota verrà svelato l'indirizzo del luogo che ospita lo spettacolo.





