Delegati Unesco nei vicoli dei Decumani, tra arte e curiosità

Un tour nel centro storico di Napoli tra luoghi d'arte, tradizione e curiosità è stato organizzato dal Comune per una folta delegazione dei partecipanti alla Conferenza Unesco sul patrimonio culturale nel XXI secolo in corso di svolgimento, fino a domani, a Palazzo Reale.

I delegati, nonostante la pioggia, hanno attraversato a piedi gli antichi decumani da piazza del Gesù a piazza De Nicola.

Lungo il tragitto i gruppi accompagnati dalle guide si sono soffermati a visitare le maggiori chiese come quella del Gesù Nuovo, Santa Chiara ed il Duomo passando davanti agli storici palazzi di Spaccanapoli. Stupore per tanta bellezza ma anche per alcune scene di degrado, come ad esempio il bivacco di alcuni senzatetto proprio all'ingresso di Santa Chiara.

Ad attirare l'attenzione degli ospiti, che hanno dovuto condividere la passeggiata con la folla di turisti che caratterizza i giorni che precedono Natale, anche le curiosità spiegate loro dalle guide come le 'Capuzzelle delle anime pezzentelle', teschi di metallo posti all'ingresso della chiesa Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco testimonianza di un antico culto napoletano dei morti che, nella tradizione popolare, vanno accarezzati come auspicio di buona fortuna.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA