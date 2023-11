Antonino Cannavacciuolo apre a Malpensa, 132 mq di golosità

Taglio del nastro, il 29 novembre.

Ma è più corretto parlare di disco verde per il decollo.

Antonino Cannavacciuolo arriva in Lombardia e lo fa dal suo hub principale, quello di Malpensa dove apre "Antonino Il Banco di Cannavacciuolo", brand già presente dal 2019 all'Outlet di Vicolungo e a Orta San Giulio (entrambi gli indirizzi sono in provincia di Novara).

Non un ristorante, ma uno store con cucina sempre aperta e proposte dolci e salate che spaziano dai babà classici o con crema e panna, pastiera e aragosta, alle specialità di respiro partenopeo e mediterraneo: dagli arancini, ai fiori di zucca ripieni e ancora cuoppo, cuzzetiello, pizze e ai piatti tradizionali, come parmigiana di melanzane, lasagne e polpette al sugo.

Lo sviluppo del progetto retail nasce dalla collaborazione di Antonino e Cinzia Cannavacciuolo con MyChef Italia. Il nuovo store si estende su una superficie di 132 mq. con un grande bancone e un'area allestita con tavoli e sedute che invitano a una piacevole sosta gourmet prima di prendere il volo, e un'ampia zona market con l'esposizione dei prodotti e tavoli alti per una consumazione più veloce e informale.

I prodotti saranno disponibili anche in versione da asporto grazie allo spazio market, per chi desidera regalare (o regalarsi) un delizioso souvenir gastronomico firmato dallo chef Cannavacciuolo e prodotto nel Laboratorio di Alta Pasticceria Artigianale di Suno (Novara).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA