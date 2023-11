Ancelotti,'vogliamo chiudere primi, ma con Napoli sarà dura'

"Vogliamo giocare domani la miglior partita possibile per chiudere già con la certezza di essere primi del girone". Così il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti suona la carica alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, domani al Bernabeu.

Il tecnico sa che il Napoli le proverà tutte per fare punti, dopo il cambio di panchina con Mazzarri che ha esordito bene con una vittoria sul campo dell'Atalanta. Dal tecnico dei Blancos arriva un riconoscimento per il collega: "Mazzarri - ha detto Ancelotti - non mi ha stupito, è un amico e un allenatore esperto che conosce bene il calcio italiano. E poi un cambio in panchina porta nei giocatori una motivazione supplementare. Lo dimostra la gara di sabato. Mazzarri può portare esperienza e conoscenza del gioco".



