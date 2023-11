Al via domani la ristrutturazione del centro Delphinia a Caivano

Con l'abbattimento dell'insegna Delphinia e la posa della prima pietra, domani alle 15, inizieranno ufficialmente le attività di cantierizzazione per la ristrutturazione del centro sportivo di Caivano. I lavori, come spiega una nota, si concluderanno entro la primavera del 2024, con la consegna della struttura sportiva e dei relativi spazi di aggregazione per famiglie, giovani e anziani. All'evento parteciperanno il ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, il Commissario straordinario di Governo per Caivano Fabio Ciciliano, e il presidente e l'amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris. Al termine della cerimonia si terrà un sopralluogo del cantiere con successivo punto stampa.





