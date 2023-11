Sos edicola parlante a Unesco, napoletani patrimonio da tutelare

"Fermare subito la bolla speculativa alimentata da una turistificazione senza regole che, portando gli affitti a livelli insostenibili per i residenti, sta di fatto espellendo i napoletani dal centro storico". E' questo l'appello affidato all'affissione di manifesti su una nuova 'Edicola parlante' diretto ai partecipanti del Forum Mondiale Unesco che nel 1995 ha riconosciuto il centro storico di Napoli come Patrimonio Mondiale.

La nuova 'edicola parlante', in Piazza Dante, chiusa da tempo, è utilizzata dei creativi di 'Liberi edizioni', che partecipano all'affissione con il volto coperto da una maschera di Assange, per richiamare l'attenzione su argomenti e storie che trovano poco spazio sulla stampa tradizionale. "Anche gli abitanti - si legge in uno degli articoli affissi sullo speciale giornale stradale a firma della Rete Resta Abitante - fanno parte del patrimonio mondiale dell'Umanita' e come tali vanno anch'essi tutelati". "Le istituzioni locali - propongono provocatoriamente gli attivisti - ammettano di non saper tutelare la popolazione e le culture del centro storico e rinuncino al riconoscimento dell'Unesco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA