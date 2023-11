Sgambati, battaglia contro chiusura delle filiali bancarie

Domani in via Partenope, a Napoli, dalle 9 alle 13, camper e gazebo della Uilca contro le chiusure delle filiali bancarie. "E' - spiega Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli - una battaglia che sosteniamo con molta forza nel Mezzogiorno e sarà un modo per confrontarci in città anche con le nostre istituzioni perchè vi è una continua chiusura di filiali nei territori, soprattutto nelle zone interne con un danno molto forte soprattutto per le persone più fragili, soprattutto pensionati ed anche un ipercosto per i cittadini con spostamenti sul territorio anche per semplici operazioni".

Secondo Sgambati "questo è anche uno dei motivi del prossimo sciopero generale nelle realtà del Mezzogiorno dell'1 dicembre ed è anche un modo per tenerlo nella nostra piattaforma rivendicativa per un Sud più di sviluppo".



