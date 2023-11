Mantovano, Caivano è la possibilità di creare modello operativo

"Caivano è una sfida per il Governo ma anche la possibilità di creare un modulo operativo da ripetere nelle altre Caivano, ovvero nelle numerose zone degradate disseminate in Italia". Lo ha detto a Start su SkyTg24 il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ha poi ricordato due situazioni emblematiche del degrado trovato all'inizio dell'intervento del Governo, scoperte dal Commissario di Governo Fabio Ciciliano appena iniziata la bonifica del Centro Sportivo Delphinia, adiacente al Parco Verde e abbandonato per anni.

"Per anni l'impianto idrico è rimasto aperto, è l'acqua è uscita a getto continua con uno spreco incredibile", ha proseguito. Mantovano ha poi sottolineato, in riferimento all'apertura del Parco Urbano, area facente parte del complesso del Delphinia inaugurato martedì scorso dal ministro Lollobrigida), che oggi "le famiglie e i bambini possono usufruire del parco e dei luoghi verdi laddove c'erano tonnellate rifiuti di ogni tipo".



