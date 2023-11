Manfredi, la cultura fattore di inclusione e unità tra i popoli

"Bisogna conciliare la protezione del patrimonio immateriale con quello materiale. I beni culturali devono diventare fattore di inclusione e unità dei popoli. È questo il messaggio politico che parte molte forte da Napoli nel momento in cui a livello globale nel bacino del Mediterraneo ci sono tante guerre". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell'avvio dei lavori della Conferenza Unesco Cultural Heritage in the 21st Century.

Manfredi ha sottolineato che "il valore culturale dei luoghi deve diventare un grande ponte tra gli Stati e i popoli".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA