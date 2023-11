La Conferenza Unesco definirà la carta 'Lo spirito di Napoli'

"La priorità è la definizione di un'importante carta che si chiamerà 'Lo spirito di Napoli' in cui vogliamo affrontare grandi questioni: il rapporto tra beni materiali e immateriali, i cambiamenti climatici che è un tema rilevante perchè impatta negativamente anche sui beni culturali, sui monumenti, e su cui dovremo definire una strategia comune, la lotta al traffico illecito dei beni culturali che colpisce significativamente l'Italia e la Grecia". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine dell'apertura dei lavori della Conferenza Unesco Cultural Heritage in the 21st Century.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA