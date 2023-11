Gambizzato in un parcheggio a Napoli il fratello di un boss

Gambizzato da uno sconosciuto mentre era in un parcheggio del quartiere Fuorigrotta di Napoli: è quanto ha riferito agli agenti del commissariato San Paolo un uomo di 60 anni medicato e dimesso, con una prognosi di 30 giorni, dai sanitari dell'ospedale San Paolo.

L'uomo ferito si chiama Gennaro Iadonisi ed è fratello del boss Francesco Iadonisi. E' incensurato e non risulta far parte di organizzazioni malavitose cittadine.

L'uomo ha riportato ferite alla coscia, al polpaccio e al piede sinistro, oltre che al polpaccio destro.

Sulla dinamica e sul movente dell'accaduto sono in corso indagini da parte del commissariato San Paolo e della Squadra Mobile della Questura partenopea.



